NEQSOL Holding получил международные награды за NEQSOL Academy и Программы Развития Лидерства

NEQSOL Holding продолжает инвестировать в людей посредством реализации проектов, признанных наградами международных организаций. NEQSOL Holding получил награду Stevie® Awards в нескольких категориях за NEQSOL Academy и Программы Развития Лидерства. В общей сложности NEQSOL Holding был удостоен 4 золотых и 3 бронзовых наград Stevie Awards for Great Employers в следующих категориях:

· Лучший запуск корпоративного университета обучения (золото)

· Лучшая стратегия для корпоративного университета обучения (золото)

· Лучшее использование мобильного обучения (золото)

· Достижение в области развития руководителей (золото)

· Достижения в области коучинга и наставничества (бронза)

· Достижение в области развитии лидерства (бронза)

· Программа инновационного лидерства (бронза)

Stevie® Awards for Great Employers – это международная программа наград, которые вручаются лучшим работодателям во всём мире. В этом году было подано более 950 заявок от организаций всех размеров из 26 стран для рассмотрения в различных категориях в сфере HR. Stevie® Awards for Great Employers присуждаются шестью специализированными жюри на основе оценок более 100 профессионалов со всего мира.

Корпоративный университет NEQSOL Holding, NEQSOL Academy, получивший 4 золотых Stevie Awards, является цифровой платформой обучения, содействующей доступу сотрудников к лучшим образовательным ресурсам. Он был запущен в феврале 2021 года для создания зрелой и эффективной культуры обучения, обеспечивающей максимальное взаимодействие между сотрудниками. NEQSOL Academy сотрудничает с целым рядом бизнес-школ, агентств и академий мирового класса, таких как Harvard Business School, Skillsoft, Crossknowledge, ADA University и LinkedIn Learning.

Еще одна инициатива NEQSOL Holding, получившая награды Stevie Awards, – программы развития лидерства – представляют собой комплексный подход NEQSOL Holding к развитию руководителей. Она охватывает разнообразные и комплексные программы и инструменты как для индивидуальных потребностей развития лидеров, так и для стратегических приоритетов, целей и планов холдинга.

Юсиф Джаббаров, Генеральный Директор NEQSOL Holding, отметил:

«Мы считаем, что наша команда профессионалов является ключевым фактором нашего устойчивого развития. Запуск NEQSOL Academy стал стратегическим решением для NEQSOL Holding, поскольку мы стремимся инвестировать в профессиональное развитие наших сотрудников в странах присутствия. Мы гордимся тем, что наши усилия снова получили международное признание».

Мерич Тунч, Главный Директор по Человеческому Капиталу NEQSOL Holding, отметил:

«Мы очень рады получить дальнейшее признание наших инициатив по профессиональному развитию команды NEQSOL Holding от такой авторитетной международной организации. Человеческий капитал является самым важным активом для нашего холдинга, и мы придаем первостепенное значение HR-практикам, создающим дополнительную ценность для привлечения, удержания и развития талантов. Наша HR-команда отлично поработала и получила престижную международную награду, что мотивирует нас на разработку и реализацию новых ярких инициатив и проектов».

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Украина, Грузия, Казахстан, ОАЭ и др. в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Stevie® Awards вручаются в рамках восьми программ, в том числе Stevie® Awards for Great Employers. Ежегодно на международный конкурс поступает более 12000 заявок от организаций из более чем 70 стран. Выражая почтение организациям всех типов и величин, а также их командам, Stevie® отмечает выдающиеся достижения работодателей по всему миру.