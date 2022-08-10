Премьер Эстонии заболела COVID-19

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) сообщила, что заразилась коронавирусом.

"Утро началось позитивно - к сожалению, ковид-позитивно. Многие обратили внимание, что в понедельник у меня пропал голос, но я решила, что это из-за холода от кондиционера, потому что экспресс-тесты на ковид и в понедельник, и во вторник были отрицательными. К вечеру понедельника поднялась температура. Сегодня тест показал ковид", - написала Каллас в среду в социальных сетях.

Она отметила, что семейный врач рекомендовал ей оставаться дома как минимум в течение 48 часов после исчезновения симптомов.

Каллас также сообщила, что очередное заседание правительства и совещание кабинета министров проведет в четверг виртуально, и не примет участия в намеченных на выходные фестивале мнений и встрече с однопартийцами из партии Реформ.