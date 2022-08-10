Возобновление транзита нефти из РФ в Венгрию и Словакию через Украину ожидается скоро, все стороны согласны

Украинская транспортная компания положительно отреагировала на предложение Slovnaft и MOL оплатить транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", заявили "Интерфаксу" в словацкой компании.
"Slovnaft уже произвела оплату на счет компании. Исходя из этого, Slovnaft ожидает возобновления поставок нефти в ближайшие дни. С этим решением согласилась и российская сторона", - подчеркнули в компании.
Как пишет агентство Bloomberg, венгерская MOL также перевела платеж за транзит и ожидает возобновления поставок в ближайшие дни.
Ранее "Транснефть" сообщила, что 4 августа "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. Отмечалось, что средства, направленные 22 июля за транзит в августе, были возвращены на счет "Транснефти" 28 июля в связи с вступлением в силу Регламента ЕС 2022/1269. По южной ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию Украины, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснафта" на оказание услуг по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты.
Венгерская MOL и словацкая Slovnaft (также входит в группу MOL) инициировали обсуждение с украинской и российской сторонами возможности оплаты транзитного сбора MOL или Slovnaft, что позволило бы восстановить поставки нефти.
"Прерывание поставок произошло после технических проблем на уровне банка в связи с оплатой транзитных сборов с российской стороны. Тем не менее, производство на Братиславском нефтеперерабатывающем заводе работает без перебоев, и поставки на рынок отлажены. В этот период Братиславский НПЗ в тесном сотрудничестве с национальным нефтетранспортером Transpetrol, а также в сотрудничестве с министерством экономики Словакии использует для переработки все имеющиеся в системе резервы", - сообщили "Интерфаксу" в Slovnaft.
Сообщений о решении проблемы транзита в Чехию пока не поступало.
В прошлом году через "Дружбу" по территории Украины было транспортировано 12 млн тонн российской нефти, в том числе в Чехию - 3,4 млн тонн, Словакию - 5,2 млн тонн, Венгрию - 3,4 млн тонн.
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