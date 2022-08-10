В Таджикистане стартовали организованные США региональные военные учения

Военные учения "Региональное сотрудничество 2022", организованные Центральным командованием США, начались в среду в Душанбе, сообщило американское посольство в Таджикистане.
"Региональное сотрудничество - это ежегодные учения, направленные на укрепление многонациональных операций по обеспечению стабильности, борьбе с терроризмом, а также на развитие сотрудничества и совместных комбинированных возможностей среди государств Центральной и Южной Азии, США и других стран-участниц", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства США в Таджикистане.
Отмечается, что военные США, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Узбекистана будут участвовать в шестидневных командно-штабных учениях. Таджикистан и США также проведут пятидневный двусторонний компонент полевых учений в учебном центре Фахрабад.
"Учения предоставят возможность координировать, синхронизировать и реагировать на события в условиях отсутствия угрозы. Они направлены на укрепление региональной безопасности и стабильности, перехват оружия массового уничтожения, террористических элементов и наркотиков. Учения также призваны помочь развитию региональных сил обороны в международных миротворческих операциях и обмене информацией", - сообщает посольство США.
Посольство также отмечает, что до пандемии COVID-19 серия учений "Региональное сотрудничество" проводилась ежегодно с 2004 года в одной из стран-участниц, в том числе и в США.
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