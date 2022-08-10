Военные Китая заявили об успешном завершении маневров в районе Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в среду объявила об успешном окончании учений в море и в воздухе вокруг Тайваня, сообщает South China Morning Post.
"НОАК благополучно выполнила ряд задач и эффективно проверила совместный боевой потенциал различных родов войск", - цитирует издание представителя Восточного командования театра военных действий НОАК Ши И.
Он добавил, что китайское командование продолжит следить за ситуацией в Тайванском проливе и будет регулярно проводить маневры для повышения боеготовности войск.
Обстановка в районе Тайваньского пролива обострилась в результате визита на прошлой неделе на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин заявил США решительный протест. В МИД КНР заявили, что в ответ на это будут приняты "решительные, мощные и эффективные" меры.
В частности, НОАК начала серию маневров в районе острова.
Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.
Баку и Алжир снимают взаимные визовые ограничения для владельцев дипломатических и служебных паспортов
Новый посол Германии в Баку пообещал укреплять азербайджано-германские связи
Алиев и Эрдоган обсудили сотрудничество Азербайджана и Турции в военной сфере
АИК инвестирует свыше $2,3 млн в производство сухофруктов
БТА направит около 650 тыс. манатов на ремонт транспортно-обменного центра «Кёроглу»
Нефть ускорила снижение в ожидании восстановления поставок по «Дружбе»
Драгметаллы дешевеют после ухудшения прогнозов от аналитиков Goldman Sachs
В Молдове суд вынес приговор в отношении двух граждан Азербайджана, обвиняемых в вымогательстве
Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд на фоне неопределенности вокруг сделки с Twitter
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
Зангилан застроят малоэтажными и индивидуальными жилыми домами
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
NEQSOL Holding получил международные награды за NEQSOL Academy и Программы Развития Лидерства
«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов
Определены победители первого хакатона по открытому банкингу в Азербайджане!
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ