Нефть ускорила снижение в ожидании восстановления поставок по «Дружбе»

Нефтяные котировки усилили снижение в ходе торгов в среду на ожиданиях возобновления поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба".
Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:51 подешевели на $0,79 (0,82%) - до $95,52 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,71 (0,78%) - до $89,79 за баррель.
Накануне Brent подешевела на 0,4%, а цена WTI выросла на 0,3%.
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