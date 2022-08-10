Баку и Алжир снимают взаимные визовые ограничения для владельцев дипломатических и служебных паспортов

Азербайджан и Алжир договорились о взаимной отмене визового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов.
Соответствующий документ подписали в среду в Баку министры иностранных дел Азербайджана и Алжира Джейхун Байрамов и Рамтан Ламамра.
"Азербайджан и Алжир сотрудничают на различных международных платформах. Надеемся, что что нынешний визит глав МИД Алжира в Азербайджан послужит толчком для укрепления сотрудничества между нашими странами. В ходе встречи с Ламамра мы провели обмен мнениями по перспективам двустороннего сотрудничества, в частности, в сферах энергетики и инвестиций. Также обсуждались вопросы развития сотрудничества между нашими странами в сферах туризма, культуры и образования", - сказал Байрамов на совместной с главой МИД Алжира пресс-конференции.
Глава МИД Азербайджана уточнил, что в ходе встречи с алжирским коллегой состоялось подписание двух документов: межправительственного соглашения о взаимном освобождении от визового режима для владельцев служебных и дипломатических паспортов и Протокола о политических консультациях между МИД двух стран.
Байрамов также выразил надежду на проведение в ближайшем будущем бизнес консультаций между двумя странами и налаживание экономического партнерства, что "является потенциалом для сотрудничества обеих стран".
Он также отметил, что взаимные визиты придадут толчок к появлению совместного опыта, что будет способствовать расширению экономических связей между двумя странами.
Э.Шафиев
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