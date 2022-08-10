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Дальнее зарубежье 10.08.2022 14:11

У побережья Греции пропали около 50 нелегалов после крушения их лодки

Власти Греции в среду начали поисково-спасательную операцию после того, как лодка с несколькими десятками нелегалов затонула в Эгейском море к востоку от острова Карпатос, сообщает Associated Press.

Представители греческой береговой охраны, на которых ссылается агентство, отметили, что спасти удалось 29 человек, в то время как на этом судне находились 60-80 человек.

По утверждениям выживших, они направлялись из Антальи в Италию.

В спасательной операции задействованы три корабля и вертолёт.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, НЕЛЕГАЛЫ, МОРЕ, ПОИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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