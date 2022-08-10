БТА направит около 650 тыс. манатов на ремонт транспортно-обменного центра «Кёроглу»

Бакинское транспортное агентство привлекло ООО "ORN GROUP" для проведения работ по ремонту и восстановлению транспортно-обменного центра "Кёроглу".
Как сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, БТА заключило с "ORN GROUP" соответствующий контракт, сумма которого составляет 644 тыс. 992,18 маната.
Э.Шафиев
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