АИК инвестирует свыше $2,3 млн в производство сухофруктов

ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) и ООО "Balxurma" подписали соглашение об инвестировании 4 млн манатов ($2,3 млн - по сегодняшнему курсу) в завод по производству сухофруктов, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"В результате инвестиций годовая производственная мощность завода увеличится с 200 до 600 тонн и будет создано до 100 новых рабочих мест", - отметил Джаббаров на своей странице в Facebook.
АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АИК долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.
ООО "Balxurma" основано в январе 2016 года. Завод по производству сухофруктов и полусухих фруктов расположен в Балакене и насчитывает около 150 сотрудников.
Х.Насирзаде
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