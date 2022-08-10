Страны G7 призывают РФ вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС

Главы МИД стран G7 в среду призвали Россию передать под контроль Украины Запорожскую АЭС.
"Мы обращаемся к России с призывом, чтобы она немедленно вернула полный контроль над Запорожской АЭС ее законному суверенному владельцу, Украине, а также возвратила контроль над всеми ядерными объектами в пределах признанных на международном уровне границ Украины для обеспечения безопасной работы этих объектов", - говорится в заявлении министров иностранных дел "группы семи".
Министры стран G7 также приветствовали усилия главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по "укреплению ядерной безопасности на Украине".
"На этом фоне мы подчеркиваем важность содействовать миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС для решения проблем с ядерной безопасностью и гарантий при соблюдении полного суверенитета Украины", - отмечается в документе.
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