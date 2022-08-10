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Дальнее зарубежье 10.08.2022 18:12

Китай по числу действующих и строящихся атомных энергоблоков занимает 2-е место в мире

Китай занимает второе место в мире по количеству действующих и строящихся атомных энергоблоков, сообщил заместитель начальника Государственного управления по делам ядерной безопасности КНР Тан Бо.

Выступая на 29-й Международной конференции по ядерной энергетике (ICONE), он заявил, что по состоянию на июнь в стране насчитывалось 54 действующих атомных энергоблока, 23 находятся в стадии строительства. По его словам, развитие ядерной энергетики помогло стране обеспечить адекватное энергоснабжение, улучшить состояние окружающей среды и приблизиться к достижению целей по сокращению выбросов CO2 и углеродной нейтральности, сообщает агентство "Синьхуа".

Председатель Всекитайского общества ядерных наук Ван Шоуцзюнь заявил, что к 2025 году общая установленная мощность АЭС достигнет примерно 70 млн кВт.

Китай стремится достичь пиковых значений выбросов CO2 к 2030 году и добиться углеродной нейтральности к 2060 году. В рамках этого плана доля потребления неископаемых видов энергии должна подняться примерно до 25% к 2030 году.

29-я конференция по ядерной инженерии проходит с 8 по 12 августа на двух площадках - в Пекине и Шэньчжэне. В мероприятиях принимают участие более 1,2 тыс. экспертов и ученых из более чем 20 стран.

Конференция, совместно инициированная Японским обществом инженеров-механиков и Американским обществом инженеров-механиков в 1991 году, является ведущей глобальной конференцией в сфере ядерной техники. Всекитайское общество ядерных наук является одним из организаторов мероприятия с 2005 года.

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Тэги: КИТАЙ, АТОМ, ЭНЕРГЕТИКА


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