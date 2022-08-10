Дания направит в Великобританию 130 военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих

Власти Дании в ближайшее время отправят в Великобританию более 100 военных инструкторов, которые будут обучать украинских военных, заявил в среду датский министр обороны Мортен Бёдсков.

"В короткие сроки Дания командирует 130 военных инструкторов в британский тренировочный центр", - цитирует министра The Guardian.

Также, по словам главы Минобороны, датские военные планируют заняться обучением украинских солдат и на территории Дании.

The Guardian напоминает, что на четверг в Копенгагене запланирована конференция, на которой министры обороны Великобритании, Украины и Дании обсудят дальнейшую военную поддержку Украины, включая поставки оружия и обезвреживание мин.