Уголь в Азии будет дорогим в ближайшие годы из-за перебоев поставок из РФ - Fitch

Цены на уголь в азиатском регионе могут остаться высокими на протяжении нескольких лет из-за отказа Европы от российских поставок, полагают аналитики Fitch Solutions.
Решение стран ЕС прекратить закупать уголь в РФ повысит спрос на этот вид топлива, импортируемый из других стран, включая Индонезию и Австралию. Кроме того, спрос на уголь вырастет из-за того, что некоторые страны планируют также отказаться от импорта российского газа и увеличить покупки сжиженного природного газа. Из-за этого государства, которые не смогут составить им конкуренцию, будут вынуждены увеличивать потребление угля, отмечают эксперты.
Теперь Fitch ожидает, что стоимость тонны угля с отправкой из австралийского порта Ньюкасл составит в среднем $320 в текущем году и $246 в период с 2022 по 2026 год. Предыдущий прогноз составлял $230 и $159 соответственно.
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