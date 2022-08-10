Узбекистан, Киргизия и Афганистан рассматривают создание нового транспортного коридора из КНР

Представители железнодорожных ведомств Узбекистана, Киргизии и Афганистана обсудили возможность создания нового транспортного коридора из Китая, сообщила в среду пресс-служба компании "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана").

По данным пресс-службы, этот проект был рассмотрен в ходе встречи в формате видеоконференции и.о. председателя правления "Узбекистон темир йуллари" Хуснутдина Хасилова, гендиректора "Киргизские железные дороги" Азамата Сакиева и главы железных дорог Афганистана Бахт Шарафата. На встречу также была приглашена китайская логистическая компания Wagkhan Corridor.

"Были обсуждены вопросы организации нового коридора Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Афганистан и создания взаимовыгодных условий для грузоперевозок по этому коридору, а главное - введения конкурентоспособных тарифов", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, по данному коридору планируется транспортировка грузов из китайского Кашгара до киргизского города Ош автомобильным транспортом и далее по железной дороге через территорию Узбекистана до афганского Хайратона.

По мнению специалистов, использование этого мультимодального транспортного коридора позволит увеличить перевозку грузов из Китая в Афганистан и далее с нынешних 3500 контейнеров до 60 тысяч контейнеров в год.