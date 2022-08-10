Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

09.08 $/bbl +/- WTI 90.50 -0.26 Brent 96.31 -0.34

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 10.08.2022 20:44

ЦБ Китая предупредил о рисках усиления инфляции до 3% во II полугодии

Народный банк Китая (НБК) отметил риски ускорения темпов роста потребительских цен.

Инфляция может достичь 3% в отдельные месяцы во втором полугодии, говорится в отчете ЦБ о денежно-кредитной политике за второй квартал.

Китайские чиновники стремятся ограничить рост цен в этом году 3%. НБК ожидает, что к концу года эта цель будет достигнута, несмотря на усиление инфляции в последнее время из-за подорожания свинины, пишет The Wall Street Journal.

В среду Государственное статистическое управление сообщило, что потребительские цены в стране в июле выросли на 2,7% в годовом выражении. Это рекордные темпы с июля 2020 года. В июне показатель составлял 2,5%.

Стоимость продуктов питания подскочила в прошлом месяце на 6,3% после роста на 2,9% в июне. В том числе цены на свинину взлетели на 20% после снижения на 6% в первый месяц лета.

НБК заявил, что не будет наводнять экономику чрезмерной ликвидностью, пытаясь добиться наилучших экономических показателей в этом году. В отчете ЦБ говорится, что он усилит поддержку экономики, сохраняя существующие меры.

Восстановлению потребления в КНР препятствуют низкие доходы домохозяйств и плохие балансы компаний. ЦБ отмечает, что необходимы дополнительные усилия для решения проблемы растущей безработицы среди молодежи и стабилизации национального сектора услуг.

НБК также заявил, что планирует упростить для иностранных инвесторов доступ к финансовому рынку Китая, а также диверсифицировать спектр доступных инвестиционных продуктов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az