ЦБ Китая предупредил о рисках усиления инфляции до 3% во II полугодии

Народный банк Китая (НБК) отметил риски ускорения темпов роста потребительских цен.
Инфляция может достичь 3% в отдельные месяцы во втором полугодии, говорится в отчете ЦБ о денежно-кредитной политике за второй квартал.
Китайские чиновники стремятся ограничить рост цен в этом году 3%. НБК ожидает, что к концу года эта цель будет достигнута, несмотря на усиление инфляции в последнее время из-за подорожания свинины, пишет The Wall Street Journal.
В среду Государственное статистическое управление сообщило, что потребительские цены в стране в июле выросли на 2,7% в годовом выражении. Это рекордные темпы с июля 2020 года. В июне показатель составлял 2,5%.
Стоимость продуктов питания подскочила в прошлом месяце на 6,3% после роста на 2,9% в июне. В том числе цены на свинину взлетели на 20% после снижения на 6% в первый месяц лета.
НБК заявил, что не будет наводнять экономику чрезмерной ликвидностью, пытаясь добиться наилучших экономических показателей в этом году. В отчете ЦБ говорится, что он усилит поддержку экономики, сохраняя существующие меры.
Восстановлению потребления в КНР препятствуют низкие доходы домохозяйств и плохие балансы компаний. ЦБ отмечает, что необходимы дополнительные усилия для решения проблемы растущей безработицы среди молодежи и стабилизации национального сектора услуг.
НБК также заявил, что планирует упростить для иностранных инвесторов доступ к финансовому рынку Китая, а также диверсифицировать спектр доступных инвестиционных продуктов.
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