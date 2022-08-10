Глава МВД Франции направил усиленные средства для тушения пожаров на юго-западе

В связи с возобновлением мощных лесных пожаров из-за высокой температуры и засухи в департаменте Жиронда на юго-западе Франции министр внутренних дел Жеральд Дарманен распорядился отправить в места бедствия усиленные наряды пожарных и дополнительную технику.
"Из-за пожаров, которые с большой силой возобновляются в Жиронде и Ландах, где выгорело более 6 тыс. гектаров, я решил усилить мобилизованные средства: более 1 тыс. пожарных, девять самолетов и два вертолета, сбрасывающие воду, задействованы против огня", - написал министр в твиттере в среду.
Как сообщалось ранее, огонь уже перешел в соседний департамент Ланды, перекинувшись через реку. Накануне вечером около 200 пожарных пытались взять под контроль новые очаги пожаров в Жиронде, но при установившейся засухе эта задача оказалась им не по плечу, огонь продолжал распространяться со страшной скоростью близ коммун Остан и Сен-Мань, жителей которых эвакуировали. Около 3,5 тыс. человек покинули свои дома минувшей ночью, сообщал телеканал BFMTV.
После июльских опустошительных пожаров в Жиронде, когда огнем было уничтожено более 20 тыс. гектаров леса, в минувший вторник многочисленные возгорания в условиях новой "волны" аномальной жары и засухи снова привели к мощным пожарам.
Генпрокурор Азербайджана готов к сотрудничеству с британскими коллегами по делу о нападении на азербайджанское посольство
Президент Алиев считает важным активизацию сотрудничества с Алжиром
Баку и Алжир снимают взаимные визовые ограничения для владельцев дипломатических и служебных паспортов
Moody`s повысило рейтинги SOCAR до «Ba1» с «Ba2», изменило прогноз на «стабильный»
ЦБ Китая предупредил о рисках усиления инфляции до 3% во II полугодии
Узбекистан, Киргизия и Афганистан рассматривают создание нового транспортного коридора из КНР
Сроки годности вакцин «Спутник V» продлены и составляют от полугода до года
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Продажи фармпродукции в Азербайджане в январе-июле выросли на 28%
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
Зангилан застроят малоэтажными и индивидуальными жилыми домами
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
NEQSOL Holding получил международные награды за NEQSOL Academy и Программы Развития Лидерства
«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов
Определены победители первого хакатона по открытому банкингу в Азербайджане!
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ