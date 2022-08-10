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Дальнее зарубежье 10.08.2022 21:19

Глава МВД Франции направил усиленные средства для тушения пожаров на юго-западе

В связи с возобновлением мощных лесных пожаров из-за высокой температуры и засухи в департаменте Жиронда на юго-западе Франции министр внутренних дел Жеральд Дарманен распорядился отправить в места бедствия усиленные наряды пожарных и дополнительную технику.

"Из-за пожаров, которые с большой силой возобновляются в Жиронде и Ландах, где выгорело более 6 тыс. гектаров, я решил усилить мобилизованные средства: более 1 тыс. пожарных, девять самолетов и два вертолета, сбрасывающие воду, задействованы против огня", - написал министр в твиттере в среду.

Как сообщалось ранее, огонь уже перешел в соседний департамент Ланды, перекинувшись через реку. Накануне вечером около 200 пожарных пытались взять под контроль новые очаги пожаров в Жиронде, но при установившейся засухе эта задача оказалась им не по плечу, огонь продолжал распространяться со страшной скоростью близ коммун Остан и Сен-Мань, жителей которых эвакуировали. Около 3,5 тыс. человек покинули свои дома минувшей ночью, сообщал телеканал BFMTV.

После июльских опустошительных пожаров в Жиронде, когда огнем было уничтожено более 20 тыс. гектаров леса, в минувший вторник многочисленные возгорания в условиях новой "волны" аномальной жары и засухи снова привели к мощным пожарам.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЖАРЫ, СИТУАЦИЯ


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