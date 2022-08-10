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ТЭК 10.08.2022 19:24

Brent подешевела до $94,51 за баррель

Нефтяные цены ускорили падение в ходе торгов в среду на ожиданиях возобновления поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба", а также после публикации данных о запасах энергоносителей в США.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:32 по бакинскому времени подешевели на $1,8 (1,87%) - до $94,51 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $1,68 (1,86%) - до $88,82 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,46 млн баррелей - до 432,01 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 4,98 млн баррелей и составили 220,32 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,17 млн баррелей, до 111,49 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Тем временем словацкая компания Slovnaft и венгерская MOL оплатили транзитные сборы за транспортировку российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" по территории Украины. С таким решением согласились украинская и российская стороны.

Компании ожидают возобновления поставок в ближайшие дни.

Днем ранее стало известно, что 4 августа украинская "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. По ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию страны, поставки осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии. По данным компании, обычно таким образом поставлялось около 250 тыс. баррелей нефти в сутки.

В то же время статистические данные о динамике потребительских цен в США в июле оказали нефтяному рынку некоторую поддержку на фоне ослабления ожиданий существенного повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в сентябре, пишет Trading Economics.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет.

Аналитики в среднем ожидали повышения CPI на 8,7%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и Bloomberg.

Данные укрепляют надежды аналитиков на то, что рост потребительских цен в США в июне мог достичь пика, пишет Trading Economics.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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