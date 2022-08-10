МИД Эстонии вызвал посла РФ из-за нарушения воздушного пространства вертолетом Ми-8

МИД Эстонии сообщил, что вызвал в среду посла РФ в Эстонии Владимира Липаева, чтобы выразить протест и вручить ноту о нарушении эстонской воздушной границы.

"Нарушение границы произошло 9 августа на юго-востоке Эстонии в районе погранперехода Койдула, где вертолет Российской Федерации без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии", - говорится в заявлении МИД Эстонии.

"С точки зрения Эстонии, это очень серьезный и прискорбный случай, который никоим образом не приемлем", - отмечает МИД.

Как сообщил главный штаб Сил обороны Эстонии, "границу без разрешения пересек вертолет Ми-8 Российской Федерации, который пробыл в воздушном пространстве Эстонии около одной минуты".

Отмечается, что у экипажа не было плана полета, транспондер был отключен. Двусторонняя радиосвязь с наземными службами воздушного движения в Эстонии не поддерживалась.

По данным главного штаба, в этом году это уже третье по счету нарушение воздушной границы Эстонии, в 2021 году самолеты РФ пять раз нарушили границу Эстонии.