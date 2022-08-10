США обвинили члена иранского КСИР в планировании убийства экс-советника Трампа

Министерство юстиции США заочно обвинило члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в планировании убийства бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства в среду.
"Гражданину Ирана и члену КСИР было предъявлено обвинение (...) в предоставлении и попытке предоставления материальной поддержки транснационального заговора с целью убийства", - говорится в заявлении Минюста.
Согласно судебным документам, начиная с октября 2021 года 45-летний Шахрам Пурсафи, также известный как Мехди Резайи, пытался организовать убийство Болтона, вероятно, в отместку за гибель в январе 2020 года члена КСИР генерала Касема Сулеймани. Пурсафи, который имел отношение к иранскому спецподразделению КСИР "Аль-Кудс", пытался заплатить частным лицам в США $300 тыс. за убийство советника в Вашингтоне или Мэриленде.
В случае признания виновным Пурсафи грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до $250 тыс. за использование торговых объектов между штатами для совершения убийства по найму, а также до 15 лет лишения свободы и штраф до $250 тыс. за предоставление и попытку оказать материальную поддержку транснациональному заговору с целью убийства. В настоящее время Пурсафи остается на свободе за пределами США.
3 января 2020 года стало известно о гибели в результате спецоперации США в Багдаде генерала Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса.
В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Айн-аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где были размещены американские войска.
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