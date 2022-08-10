Трамп отказался отвечать на вопросы генпрокурора по финансовым отчетам его компании

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что отказался отвечать на вопросы генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джейс в рамках разбирательств, связанных с финансовой отчетностью его компании Trump Organization.
"Я отказался отвечать на вопросы в соответствии с правами, которые, согласно Конституции, есть у каждого гражданина", - приводят американские СМИ выдержки из заявления Трампа.
Он отметил, что принял такое решение по совету своей команды юристов.
"Я буду использовать Конституцию США в полной мере, чтобы защитить себя от этой злонамеренной атаки со стороны нынешней администрации США, этой Генпрокуратуры и всех других атак, направленных на мою семью, мой бизнес и нашу страну", - добавил экс-президент США.
Между тем, Трамп выразил недоумение действиями сотрудников ФБР в его имении Мар-а-Лаго в Палм-Бич, поскольку "они решительно настаивали на том, чтобы никто не смотрел за ними, и они всех выгнали". Трамп выразил предположение, что агенты ФБР могли подбросить улики при обыске.
"Всех попросили покинуть территорию, они хотели быть одни там, чтобы не было свидетелей того, что они делают, берут, или, хотя я и надеюсь, что этого не было, - побрасывают улики", - сказал бывший американский лидер.
Он также напомнил, что дома "ни Обамы, ни Клинтона никогда не подвергались обыскам, несмотря на серьезные споры".
Ранее на этой неделе Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде обыскали агенты ФБР, и что действующий американский лидер Джо Байден заранее знал об этом обыске. Экс-президент США отметил, что не был предупрежден о готовящемся обыске, и обвинил правоохранительные органы в "политическом преследовании".
"Байден знал все об этом, точно так же, как он знал все о "сделках Хантера" (сына президента США, которого Трамп подозревает в нарушениях закона - ИФ). Мы ничем не лучше страны третьего мира, банановой республики", - добавил экс-президент, комментируя инцидент.
Ряд СМИ сообщил, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он якобы хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента.
Ранее в этом году Национальный архив заявил, что Трамп забрал 15 коробок с президентскими записями в свою личную резиденцию во Флориде. В этих ящиках якобы содержалась "секретная информация о национальной безопасности" и официальная переписка между Трампом и главами иностранных государств.
Сторонники Трампа, в свою очередь, считают, что это расследование - политически мотивированное. Предполагается, что его цель - помешать экс-президенту баллотироваться на выборах 2024 года.
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