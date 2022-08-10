Держатели евробондов одобрили предложение Украины об отсрочке выплат

Украина получила необходимые согласия от держателей еврооблигаций на отсрочку выплат и сроков погашения по ним на два года, говорится в сообщении Минфина на Ирландской фондовой бирже.
"В совокупности Украина получила и приняла согласие примерно на 75% от совокупной основной суммы находящихся в обращении ценных бумаг", - отмечается в документе.
Минфин отметил, что также было выполнено условие о согласии от владельцев как минимум 50% каждого из 13 выпусков еврооблигаций.
В сообщении говорится, что одобренные изменения в отношении условий выпусков еврооблигаций предположительно вступят в силу 11 августа 2022 года.
Минфин также сообщил о получении одобрения на отсрочку выплат на два года и изменение условий по ВВП-варрантам.
Как сообщалось ранее, Украина 20 июля предложила держателям еврооблигаций с 1 августа отсрочить все выплаты по ним и сроки погашения на два года, сохранив текущие ставки доходности. По завершении этого срока проценты могут быть выплачены сразу или капитализированы.
Помимо этого, международные партнеры Украины в рамках G7 и Парижского клуба кредиторов заявили о готовности приостановить выплату долга Украины до конца 2023 года с возможностью продления отсрочки еще на один год. Они также призвали частных кредиторов принять предложение Украины об обстрочке выплат по ее еврооблигациям и об изменении условий по ВВП-варрантам.
По данным Минфина, всего на рынке обращаются 13 выпусков еврооблигаций Украины общей номинальной стоимостью $17,26 млрд и 2,25 млрд евро.
В срок до июля 2024 года подлежат погашению три выпуска еврооблигаций Украины на общую сумму $3 млрд 17,59 млн: 1 сентября 2022 года - на $912,35 млн, 1 сентября 2023 года - на $1 млрд 355,23 млн и 1 февраля 2024 года - на $750 млн.
Выплаты процентов по ним и еще 10 выпускам еврооблигаций за 24 месяца составят по текущим ставкам около $3 млрд.
Котировки еврооблигаций на конец дня 9 августа составляли: по бумагам с погашением в 2024-2033 годах - 17,1-19,5% от номинала, в 2023 году - 24,1% и самых "коротких" с погашением 1 сентября 2022 года - 32,1%.
ВВП-варранты котировались по курсу 26,6% от условной стоимости.
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