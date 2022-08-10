ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости COVID-19 в мире

Заболеваемость коронавирусом в мире за неделю выросла на 3%, смертность упала на 9%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 1 по 7 августа заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах, кроме региона западной части Тихого океана, там она выросла на 29%. В остальных регионах наблюдалось падение числа новых случаев заражения COVID-19, сильнее всего оно уменьшилось в Африке (на 46%), в Восточном Средиземноморье и в Америках (в обоих регионах на 22%). При этом в ВОЗ отмечают, что в данные по Африке не входит статистика из ЮАР, так как страна находится в процессе перехода с ежедневного подсчета случаев и смертей к еженедельному.

Всего за неделю по всему миру было выявлено более 6,9 млн новых случаев заболевания COVID-19.

Количество смертей от коронавируса упало во всех регионах кроме Восточного Средиземноморья и региона западной части Тихого океана, здесь оно увеличилось на 19% и 4% соответственно. В остальных регионах фиксировали падение смертности, сильнее всего - в Африке (на 73%).

В общей сложности за неделю зафиксировано 14,5 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 586,4 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,4 млн смертей от последствий заболевания.