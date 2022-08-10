Фондовые индексы Европы выросли на данных об инфляции в США

Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно выросли по итогам торгов в среду на фоне публикации данных об июльской инфляции в США.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 0,89% и составил 439,88 пункта.
Германский индекс DAX увеличился на 1,23%, французский САС 40 - на 0,52%, британский FTSE 100 - на 0,25%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,95% и 0,49% соответственно.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет.
Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,7%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и Bloomberg.
Данные укрепляют надежды на то, что рост потребительских цен в США в июне мог достичь пика, пишет Trading Economics.
Федеральная резервная система (ФРС) США внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.
Акции ABN Amro Bank NV подешевели на 0,3%, несмотря на то, что прибыль нидерландского банка немного превысила ожидания аналитиков.
Капитализация Vestas Wind Systems увеличилась на 8,8%. Крупнейший мировой производитель ветрогенераторов получил больший, чем ожидалось, квартальный убыток, однако подтвердил годовые прогнозы.
Бумаги Ahold Delhaize NV выросли в цене на 7,6%. Нидерландская сеть супермаркетов увеличила чистую прибыль на 12% во втором квартале 2022 года и приняла решение отложить планы по выводу на биржу своего подразделения Bol.com, работающего в сфере интернет-продаж.
Рыночная стоимость E.ON SE уменьшилась на 2,3%, германский энергетический концерн зафиксировал снижение чистой прибыли в минувшем квартале на фоне списаний стоимости активов. В то же время компания существенно повысила выручку и подтвердила годовой прогноз.
Британский сервис доставки еды Deliveroo Plc в первом полугодии нарастил доналоговый убыток на 54% на фоне снижения потребительского спроса из-за высокой инфляции, однако увеличил выручку на 12%. Котировки компании поднялись на 7,4%.
В числе лидеров роста в индексе Stoxx 600 оказались акции британской финансовой компании Admiral Group PLC, подорожавшие на 12,6%. Также уверенно выросли бумаги британской страховой компании Aviva (+12,2%). Страховщик увеличил операционную прибыль в первом полугодии и повысил дивиденды, а также анонсировал новую программу выкупа акций.
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