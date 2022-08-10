В Таллине заявили о необходимости объединить планы обороны Эстонии и Финляндии

Вступление Финляндии в НАТО меняет потенциальное боевое пространство региона Балтийского моря, Таллин предлагает Хельсинки объединить планы обороны двух стран, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Hanno Pevkur).
"Вступление Финляндии и Швеции в НАТО значительно поддерживает безопасность и стабильность всего евроатлантического региона. Присоединение Финляндии меняет потенциальное боевое пространство региона Балтийского моря", - сказал Певкур на встрече в среду в Хельсинки с финским коллегой Антти Кайкконеном (Antti Kaikkonen).
"Мы должны рассматривать его как единое целое в планах обороны региона, то есть как логическое продолжение, планы обороны Эстонии и Финляндии должны быть объединены", - сказал Певкур, слова которого приводит Минобороны Эстонии.
Певкур ознакомил коллегу с сотрудничеством стран Балтии в усилении оборонного потенциала региона, важнейшим направлением здесь он назвал развитие мощностей реактивных систем залпового огня.
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