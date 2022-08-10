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Дальнее зарубежье 10.08.2022 22:20

В Таллине заявили о необходимости объединить планы обороны Эстонии и Финляндии

Вступление Финляндии в НАТО меняет потенциальное боевое пространство региона Балтийского моря, Таллин предлагает Хельсинки объединить планы обороны двух стран, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Hanno Pevkur).

"Вступление Финляндии и Швеции в НАТО значительно поддерживает безопасность и стабильность всего евроатлантического региона. Присоединение Финляндии меняет потенциальное боевое пространство региона Балтийского моря", - сказал Певкур на встрече в среду в Хельсинки с финским коллегой Антти Кайкконеном (Antti Kaikkonen).

"Мы должны рассматривать его как единое целое в планах обороны региона, то есть как логическое продолжение, планы обороны Эстонии и Финляндии должны быть объединены", - сказал Певкур, слова которого приводит Минобороны Эстонии.

Певкур ознакомил коллегу с сотрудничеством стран Балтии в усилении оборонного потенциала региона, важнейшим направлением здесь он назвал развитие мощностей реактивных систем залпового огня.

Министры обсудили оказание военной помощи Украине и новую стратегическую концепции НАТО, принятую на Мадридском саммите альянса.

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Тэги: МИР, ЭСТОНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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