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Дальнее зарубежье 10.08.2022 22:45

Берлускони рассказал, кто может стать премьером Италии

Лидер правой партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что согласен с принципом, согласно которому в случае победы итальянских правых на выборах премьером должен стать тот, чья партия наберет больше всех голосов.

"Мы всегда говорили, что тот кандидат, чья партия получит наибольшее количество голосов, будет предложен главе государства на должность премьера. Если это Джорджа Мелони, я уверена, что она подойдет для этой сложной задачи", - приводит слова экс-премьера радиостанция Rai Radio 1.

Кроме того, он сообщил, что сам на выборах в сентябре намерен баллотироваться в сенат.

Берлускони ранее заявил, что уверен в победе коалиции правоцентристов на парламентских выборах в сентябре. Его партия входит в коалицию с правыми партиями: "Братьями Италии" Джорджи Мелони и "Лигой" Маттео Сальвини.

В июле в Италии разразился правительственный кризис. Председатель Совета министров Марио Драги сообщил об уходе в отставку, досрочные выборы назначили на 25 сентября 2022 года.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ВЫБОРЫ, СИЛЬВИО БЕРЛУСКОНИ


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