Tesla начнет поставлять электрогрузовик Semi в текущем году

Американский производитель электромобилей Tesla начнет поставки электрогрузовика Semi в текущем году, а пикапа Cybertruck - в следующем, написал главный исполнительный директор компании Илон Маск в своем твиттер-аккаунте.
В апреле бизнесмен в ходе мероприятия, посвященного открытию нового завода компании в Техасе, пообещал начать поставки как Cybertruck, так и Semi в 2023 году.
Инвесторы также оценивают новость о том, что Маск продал акции Tesla на общую сумму $6,9 млрд на случай, если ему все-таки придется закрывать сделку по покупке Twitter Inc.
В прошлом месяце миллиардер заявил, что отказывается от покупки Twitter, поскольку платформа не предоставила необходимой информации для дальнейшего продвижения сделки. Однако соцсеть подала на Маска в суд и настаивает на закрытии сделки. Слушания по этому делу назначены на октябрь.
Акции Tesla в ходе торгов в среду растут на 2,4%.
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