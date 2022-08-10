Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

09.08 $/bbl +/- WTI 90.50 -0.26 Brent 96.31 -0.34

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.08.2022 22:50

Tesla начнет поставлять электрогрузовик Semi в текущем году

Американский производитель электромобилей Tesla начнет поставки электрогрузовика Semi в текущем году, а пикапа Cybertruck - в следующем, написал главный исполнительный директор компании Илон Маск в своем твиттер-аккаунте.

В апреле бизнесмен в ходе мероприятия, посвященного открытию нового завода компании в Техасе, пообещал начать поставки как Cybertruck, так и Semi в 2023 году.

Инвесторы также оценивают новость о том, что Маск продал акции Tesla на общую сумму $6,9 млрд на случай, если ему все-таки придется закрывать сделку по покупке Twitter Inc.

В прошлом месяце миллиардер заявил, что отказывается от покупки Twitter, поскольку платформа не предоставила необходимой информации для дальнейшего продвижения сделки. Однако соцсеть подала на Маска в суд и настаивает на закрытии сделки. Слушания по этому делу назначены на октябрь.

Акции Tesla в ходе торгов в среду растут на 2,4%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, США, TESLA


Похожие новости


Politico сообщило об отказе военного руководства КНР от контактов с коллегами из США Самолет Нэнси Пелоси направился в Сингапур США планируют провести испытательный пуск МБР Блинкен и министр обороны Израиля обсудили вопросы безопасности ФРС США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 2,25-2,5% Запасы нефти в США снизились на 4,52 млн баррелей за неделю

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az