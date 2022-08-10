Глава МИД Канады заявила о стремлении укреплять связи с Азербайджаном

Глава МИД Канады Мелани Жоли в среду заявила о стремлении укреплять связи с Азербайджаном.
«Отмечая этот важный день, мы подтверждаем нашу приверженность дальнейшему укреплению связей с Азербайджаном. Надеемся установить более глубокие связи, опираясь на эту важную дружбу в ближайшие годы», - говорится в заявлении министра по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Канадом.
Дипотношения между странами были установлены 10 августа 1992 года.
Р.Керимов
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