Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

09.08 $/bbl +/- WTI 90.50 -0.26 Brent 96.31 -0.34

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 10.08.2022 23:22

Глава МИД Канады заявила о стремлении укреплять связи с Азербайджаном

Глава МИД Канады Мелани Жоли в среду заявила о стремлении укреплять связи с Азербайджаном.

«Отмечая этот важный день, мы подтверждаем нашу приверженность дальнейшему укреплению связей с Азербайджаном. Надеемся установить более глубокие связи, опираясь на эту важную дружбу в ближайшие годы», - говорится в заявлении министра по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Канадом.

Дипотношения между странами были установлены 10 августа 1992 года.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАНАДА, АЗЕРБАЙДЖАН, МЕЛАНИ ЖОЛИ


Похожие новости


В Оттаве открестились от визита канадских депутатов в Нагорный Карабах МИД Азербайджана внесет канадского парламентария в «черный список» Канада заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере образования – посол в Баку Канадская телекоммуникационная компания исключила Нагорный Карабах из своего списка Азербайджанцев Канады призвали активней противостоять деятельности армянского лобби Памятники жертвам Ходжалинского геноцида открылись в Канаде

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az