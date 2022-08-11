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СНГ 11.08.2022 00:11

Держатели евробондов «Укравтодора» и «Укрэнерго» одобрили предложение об отсрочке выплат по ним на 2 года

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), разместившее в июне прошлого года под гарантии государства дебютные еврооблигации на $700 млн с погашением в 2028 году со ставкой 6,25%, получило согласие держателей этих бумаг на отсрочку выплат процентов по ним и переноса срока их погашения на два года.

Как говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже, предложенные изменения вступят в силу, как ожидается, 11 августа.

По данным на сайте Франкфуртской фондовой биржи, утром в среду еврооблигации "Укравтодора" котировались по цене 15,9% от номинала, что несколько ниже котировок суверенных еврооблигаций того же года погашения (около 19,5%).

Кроме того, государственная НЭК "Укрэнерго", разместившая в ноябре прошлого года под гарантии государства дебютные пятилетние "зеленые" еврооблигации на $825 млн с доходностью 6,875% и выплатой процентов два раза в год, также получила согласие держателей этих бумаг на отсрочку выплат процентов по ним и переноса срока их погашения на два года, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

"Укрэнерго" также сообщает, что предложенные изменения вступят в силу, как ожидается, 11 августа.

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Тэги: УКРАИНА, УКРАВТОДОР, УКРЭНЕРГО, ЕВРООБЛИГАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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