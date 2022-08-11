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Спорт 11.08.2022 00:59

«Реал» в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА

Футболисты мадридского "Реала" со счетом 2:0 одолели соперников из франкфуртского "Айнтрахта" в матче за Суперкубок УЕФА в Хельсинки.

На 37-й минуте гол провел Давид Алаба, на 65-й – Карим Бензема.

Клуб из Испании сыграл в матче в качестве действующего победителя Лиги чемпионов УЕФА, "Айнтрахт" в евросезоне-2021/22 выиграл Лигу Европы. Суперкубок традиционно разыгрывают победители этих соревнований.

"Реал" завоевал Суперкубок в пятый раз в своей истории. В предыдущие разы данный титул покорялся ему в 2002, 2014, 2016 и 2017 годы. В 1998, 2000 и 2018 годы "Реал" в матчах за Суперкубок терпел поражения.

По числу побед мадридский клуб сравнялся с лидирующими "Барселоной" (Испания) и "Миланом" (Италия).

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Тэги: СПОРТ, ФУТБОЛ, СУПЕРКУБОК УЕФА


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