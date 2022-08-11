Boeing поставила первый 787 Dreamliner более чем за год

Американский концерн Boeing Co. поставил первый более чем за год самолет 787 Dreamliner, его получит авиакомпания American Airlines Group.

"787 является важной частью флота American Airlines, и это первый из девяти самолетов, которые мы планируем получить в этом году", - заявил главный исполнительный директор авиаперевозчика Роберт Исом в соцсети.

Представители Boeing отказались говорить о графике дальнейших поставок, когда их спросили о следующей авиакомпании, стоящей в очереди за 787 Dreamliner, сообщает MarketWatch.

Поставки этой модели самолетов были приостановлены в июне 2021 года из-за проблем с качеством. При этом авиакомпании по всему миру продолжают использовать свыше 1 тыс. Dreamliner.

Котировки акций Boeing выросли на 2,5% в среду. Капитализация компании упала на 16% с начала текущего года, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 8,3% за этот период.

Цена бумаг American Airlines увеличилась на 3,1% в среду, но снизилась на 16,1% в этом году.