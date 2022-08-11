Статистические данные о динамике роста потребительских цен в США в июле, опубликованные в среду, являются "первым намеком" на то, что инфляция в стране могла начать замедляться, однако не отменяют необходимости повышать процентные ставки, сказал глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари.
"Конечно, я стал счастливее, увидев неожиданное замедление", - сказал Кашкари в ходе ежегодной встречи группы по экономической стратегии института Аспена.
Между тем Федеральная резервная система (ФРС) США еще "очень, очень далека от объявления о победе", отметил он.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, показали данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет.
Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,7%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и Bloomberg.
"Это лишь первый намек на то, что инфляция, возможно, начала двигаться в нужном направлении", - сказал Кашкари.
При этом он отмел предположения о том, что ФРС может начать понижать ставку в начале следующего года, назвав подобный сценарий "нереалистичным".
"Я думаю, намного более вероятный сценарий предусматривает, что мы будем повышать ставку до определенного уровня, а затем будем удерживать его, пока не убедимся, что инфляция уверенно возвращается к 2%", - сказал Кашкари.
Кашкари не имеет права голоса в Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC) в этом году.
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