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Финансы 11.08.2022 13:15

Глава ФРБ Миннеаполиса назвал данные об инфляции в США "первым намеком" на стабилизацию цен

Статистические данные о динамике роста потребительских цен в США в июле, опубликованные в среду, являются "первым намеком" на то, что инфляция в стране могла начать замедляться, однако не отменяют необходимости повышать процентные ставки, сказал глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари.

"Конечно, я стал счастливее, увидев неожиданное замедление", - сказал Кашкари в ходе ежегодной встречи группы по экономической стратегии института Аспена.

Между тем Федеральная резервная система (ФРС) США еще "очень, очень далека от объявления о победе", отметил он.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, показали данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,7%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и Bloomberg.

"Это лишь первый намек на то, что инфляция, возможно, начала двигаться в нужном направлении", - сказал Кашкари.

При этом он отмел предположения о том, что ФРС может начать понижать ставку в начале следующего года, назвав подобный сценарий "нереалистичным".

"Я думаю, намного более вероятный сценарий предусматривает, что мы будем повышать ставку до определенного уровня, а затем будем удерживать его, пока не убедимся, что инфляция уверенно возвращается к 2%", - сказал Кашкари.

Кашкари не имеет права голоса в Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC) в этом году.

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Тэги: США, ФРС, ИНФЛЯЦИЯ, МНЕНИЕ


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