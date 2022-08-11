ВВП Беларусь в январе-июле снизился на 5%, начало выхода из рецессии ожидается с августа

ВВП Белоруссии по итогам января-июля снизился на 5%, по итогам восьми месяцев ожидается постепенный выход из рецессии, сообщил заместитель министра экономики республики Дмитрий Ярошевич.
"Темп роста ВВП за январь-июль оценивается на уровне около 95% (снижение на 5% - ИФ). Такая динамика развития экономики ожидаема. Это связано в первую очередь с перестройкой экспортных поставок и смещением сроков уборки урожая", - сказал Ярошевич, которого цитирует госагентство "БелТА".
"По нашим прогнозам, составленным на основе постоянного мониторинга ситуации, преломление отрицательного тренда ожидается по результатам августа. Активизация темпов уборочной кампании, более высокая урожайность, а также эффект от принятых решений по поддержке экономики и оживление деловой активности окажут позитивное влияние на динамику ВВП", - считает замминистра.
Он пояснил, что углубление отрицательной динамики ВВП до 5% в январе-июле с 4,2% в первом полугодии связано, в том числе со смещением сроков уборочной кампании на 8-9 дней. "Если в прошлом году на 31 июля было убрано более 45% площадей зерновых и зернобобовых культур, то в этом - чуть более 20%. То есть основная часть валового сбора зерна придется на август. При этом его объем увеличится к прошлому году на 20%, что значительно повлияет на рост производства в агропромышленном комплексе и на ВВП в целом", - сказал Ярошевич.
Он также отметил, что "реальный сектор продолжает адаптироваться к текущим условиям, что сопровождается "перекраиванием" деловых связей и бизнес-процессов".
В Ходжавендском районе Азербайджана найдены обломки армянского вертолета “МИ-8” - Минобороны
ВС Азербайджана сооружают новые позиции на горе Буздух и других господствующих высотах
Президент Алиев назначил нового главу ИВ Гедабекского района
В Азербайджане зафиксировано 488 новых случаев заражения COVID-19
Близ Норильска пропал вертолет
Южная Корея задержала подозреваемых в махинациях с криптовалютой на $3,4 млрд
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
Зангилан застроят малоэтажными и индивидуальными жилыми домами
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
На китайском острове Хайнань отмечается рекордный рост заболеваемости COVID-19
В Дели вновь нужно обязательно носить маски из-за роста случаев заболеваний COVID-19
Пожарные борются с крупным лесным пожаром на юго-западе Франции
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
NEQSOL Holding получил международные награды за NEQSOL Academy и Программы Развития Лидерства
«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов
Определены победители первого хакатона по открытому банкингу в Азербайджане!
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ