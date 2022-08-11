ВВП Беларусь в январе-июле снизился на 5%, начало выхода из рецессии ожидается с августа

ВВП Белоруссии по итогам января-июля снизился на 5%, по итогам восьми месяцев ожидается постепенный выход из рецессии, сообщил заместитель министра экономики республики Дмитрий Ярошевич.

"Темп роста ВВП за январь-июль оценивается на уровне около 95% (снижение на 5% - ИФ). Такая динамика развития экономики ожидаема. Это связано в первую очередь с перестройкой экспортных поставок и смещением сроков уборки урожая", - сказал Ярошевич, которого цитирует госагентство "БелТА".

"По нашим прогнозам, составленным на основе постоянного мониторинга ситуации, преломление отрицательного тренда ожидается по результатам августа. Активизация темпов уборочной кампании, более высокая урожайность, а также эффект от принятых решений по поддержке экономики и оживление деловой активности окажут позитивное влияние на динамику ВВП", - считает замминистра.

Он пояснил, что углубление отрицательной динамики ВВП до 5% в январе-июле с 4,2% в первом полугодии связано, в том числе со смещением сроков уборочной кампании на 8-9 дней. "Если в прошлом году на 31 июля было убрано более 45% площадей зерновых и зернобобовых культур, то в этом - чуть более 20%. То есть основная часть валового сбора зерна придется на август. При этом его объем увеличится к прошлому году на 20%, что значительно повлияет на рост производства в агропромышленном комплексе и на ВВП в целом", - сказал Ярошевич.

Он также отметил, что "реальный сектор продолжает адаптироваться к текущим условиям, что сопровождается "перекраиванием" деловых связей и бизнес-процессов".