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Транспорт и связь 11.08.2022 12:04

Азербайджан завершил строительство новой автомагистрали в обход Лачина - ГААД

Строительство новой автомагистрали в обход города Лачин уже завершено, сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД).

"Строительство дороги в обход города Лачин было одним из важных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых руководством Азербайджана на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. На данный момент строительные работы, проводимые Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, уже завершены", - говорится в сообщении ГААД.

По данным ведомства, автомагистраль соответствует III-ей технической категории. Ширина дороги, имеющей 3 полосы на склонах и 2 полосы на остальной части, составляет 7-10,5 метров, ширина земляного полотна - 12-15 метров, ширина обочин 2х2,5 (5 метров) метров.

"В рамках проекта также построен четырех проездной автомобильный мост длиной 149,5 метра и шириной 13,5 метра. На последнем этапе проекта на дороге были нанесены горизонтальные линии разметки и где необходимо установлены дорожные знаки и защитные барьеры. Все строительные работы велись по графику и в технологической последовательности", - говорится в сообщении.

Строительство новой автодороги обход города Лачин началось в июле 2021 года. Общая протяженность дороги составляет 32 км (из них 10 км проходят по территории Армении).

Как сообщалось ранее, строительство обходной дороги является одним из пунктов трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, РФ и Армении от 9/10 ноября 2020 года.

Н.Аббасова

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Тэги: КАРАБАХ, ДОРОГА, ЗАВЕРШЕНИЕ


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