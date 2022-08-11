Президент Алиев назначил нового главу ИВ Гедабекского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Орхана Мурсалова главой Исполнительной власти Гедабекского района Азербайджана.
Распоряжение о назначении Мурсалова опубликовано в четверг на сайте президента Азербайджана.
Э.Шафиев
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