Президент Алиев назначил нового главу ИВ Гедабекского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Орхана Мурсалова главой Исполнительной власти Гедабекского района Азербайджана. Распоряжение о назначении Мурсалова опубликовано в четверг на сайте президента Азербайджана. Э.Шафиев

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