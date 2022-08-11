Эйн Дэвис, один из игиловских «битлов», задержан в Лондоне по обвинению в терроризме

Боевик подразделения ИГ, известного как "Битлз" Эйн Дэвис задержан в Лондоне по обвинению в совершении преступлений, связанных с терроризмом, сообщила в четверг лондонская полиция.
"После проведения расследования контртеррористического подразделения 38-летнему мужчине предъявлены обвинения в совершении различных преступлений, связанных с терроризмом. Эйн Лесли Дэвис без постоянного места жительства обвинен в совершении преступлений, противоречащих статьям 15, 17 и 57 Закона о терроризме от 2000 года", - говорится в заявлении Службы полиции Большого Лондона.
В документе уточняется, что Дэвиса задержали накануне в аэропорту Лутон после того, как он прибыл в Великобританию из Турции, и доставили в полицейский участок на юге Лондона.
Отмечается, что позднее в четверг Дэвис предстанет перед Вестминстерским магистратским судом.
Издание The Guardian в свою очередь сообщает, что Эйн Дэвис покинул Великобританию в 2013 году, чтобы присоединиться к ИГ. В 2015 году террориста задержали близ Стамбула, два года спустя его обвинили в участии в террористической организации и приговорили к семи с половиной годам тюрьмы.
В группировке "Битлз" состояли четыре боевика, все выходцы из Великобритании. Лидером группировки считался Мухаммед Эмвази, известный как "Джихадист Джон", он был убит в результате удара с беспилотника в 2015 году. В США в апреле этого года еще одного члена группировки Александу Котея приговорили к пожизненному тюремному заключению. Участник ячейки "Битлз" Аль Шафи аш-Шейх был признан виновным в захвате заложников, приведшем к их гибели, и заговоре с целью совершения убийства. Как ожидается, приговор ему вынесут 19 августа. Котея и аш-Шейха экстрадировали в США в 2019 году, их лишили британского подданства.
В период с 2014 по 2015 год "четверка" расправилась примерно с 20 иностранными заложниками, в том числе с американскими журналистами Джеймсом Фоули и Стивеном Сотлофом. По данным властей США, члены ячейки убили 27 заложников, записывали убийства на видео и публиковали в интернете.
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