МЭА повысило прогноз добычи нефти в РФ в 2022г на 300 тыс. б/с, в 2023г - на 800 тыс. б/с, видит новые рекорды экспорта в Азию

Добыча нефти в России в июле увеличилась, при этом рост внутреннего потребления продолжал компенсировать снижение экспорта, пишет МЭА в ежемесячном отчете.

Так, общий объем производства нефти, конденсата и ШФЛУ вырос на 25 тыс. б/с. и достиг 11,09 млн б/с, что всего на 310 тыс. б/с меньше уровня до начала конфликта на Украине.

"Мы ожидаем, что добыча нефти в России будет постепенно снижаться с августа по ноябрь, наряду с ожидаемым сокращением объемов переработки, и полагаем, что снижение будет более резким в декабре, когда вступит в силу эмбарго ЕС на российскую нефть. Это приведет к среднегодовой добыче в 2022 году на уровне 10,86 млн баррелей в сутки", что сравнительно мало отличается от 2021 года, отмечается в отчете.

Предыдущий прогноз МЭА предполагал, что в 2022 году в России будет добыто 10,6 млн б/с.

"Окончательные июньские данные по морскому экспорту показывают, что общий объем поставок нефти в Китай, который составил 2,1 млн б/с, впервые превысил объемы, отправляемые в страны ЕС (1,8 млн б/с). Июльские цифры на данный момент идентичны для двух регионов, но объемы в Китае, вероятно, вырастут больше, поскольку рейсы "неизвестных" пунктов назначения будут завершены", - говорится в отчете.

В то же время Россия, отмечает агентство, была крупнейшим источником поставок нефти в Китай в мае и июне. На долю Китая приходилось 35% экспорта нефти из России, в то время как на Россию приходилось около 20% импорта нефти Китаем. Российский экспорт в Индию в июле увеличился до нового рекордного уровня в 975 тыс. б/с.

Согласно отчету, в июле российский нефтяной экспорт (нефть и нефтепродукты) снизился на 115 тыс. б/с к июню - до 7,4 млн б/с, по сравнению с примерно 8 млн б/с в начале года и 7,5 млн б/с в 2021 году. На фоне увеличения объемов переработки экспорт снизился на 280 тыс. б/с - до 4,8 млн б/с, а экспорт нефтепродуктов вырос на 160 тыс. б/с - до 2,6 млн б/с, подсчитали в агентстве.

Потоки нефти и нефтепродуктов в США, Великобританию, ЕС, Японию и Корею упали почти на 2,2 млн б/с с начала конфликта, две трети которых были перенаправлены на другие рынки.

Доходы России от нефтяного экспорта упали в июле на $2 млрд по сравнению с июнем - до $19 млрд, в основном из-за снижения цен на нефть. МЭА приводит оценку ценового агентства Argus, согласно которому дисконт российской нефти Urals к ценам бенчмарка сузился до $10/баррель в июле. Ранее дисконт оценивался в $30-35 за баррель.

По оценке МЭА, эмбарго ЕС на импорт российской нефти и нефтепродуктов, которое полностью вступит в силу в феврале 2023 года, приведет к снижению экспорта, поскольку около 1 млн б/с нефтепродуктов и 1,3 млн б/с нефти должны будут найти новые рынки.

Однако, замечает МЭА, "некоторые политики предположили возможное смягчение мер".

"Это побудило нас повысить прогноз по российской добыче во II полугодии еще на 500 тыс. б/с и скорректировать ее в сторону повышения на 800 тыс. б/с на 2023 г.", - сообщает агентство. Теперь агентство полагает, что в 2023 году добыча нефти в России составит 9,55 млн б/с (предыдущий прогноз - 8,74 млн б/с) по сравнению с 10,86 млн б/с в 2022 году и 10,87 млн б/с в 2021 году.