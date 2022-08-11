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СНГ 11.08.2022 13:35

Беларусь построит порт на Северо-Западе РФ - премьер

Белоруссия приняла решение о создании портовой мощности на северо-западе России, заявил премьер-министр Роман Головченко.

"Мы понимаем, что большие объемы надо переваливать. Это касается всех видов грузов: и минеральные удобрения, и лесные грузы, накатные грузы, контейнерные перевозки. Поэтому президенту (Белоруссии Александру Лукашенко - ИФ) были представлены несколько отработанных вариантов дальнейшего развития собственных мощностей. По одному из них решение принято, оно будет реализовано в самое ближайшее время. Это северо-западный регион Российской Федерации", - сказал Головченко, которого цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко в четверг провел совещание по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции через Россию.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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