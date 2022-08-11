Лукашенко обвинил Литву в лишении Беларусь собственности в порту Клайпеды

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Литва фактически лишила Белоруссию собственности в порту Клайпеды, сообщили в пресс-службе главы государства.
Лукашенко в ходе совещания по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции обратил внимание, что, помимо санкций в отношении транспортировки калия, Литва также фактически забрала в собственность белорусское предприятие в Клайпеде. С 2013 года "Беларуськалий" является собственником 30% акций клайпедского терминала сыпучих грузов ВКТ.
"Мало того, что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность", - заявил Лукашенко.
Лукашенко потребовал ответа на данные действия литовской стороны. "Это не должно безнаказанно пройти. Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе", - отметил он.
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