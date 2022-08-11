Средняя цена бензина в США упала ниже $4 за галлон впервые за многие месяцы, сообщает MarketWatch.

По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя стоимость галлона бензина АИ-92 сейчас составляет $3,99 по сравнению с $3,19 год назад. Последний максимум в $5,02 за галлон был зафиксирован 14 июня.

Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США последний раз фиксировало цены ниже $4 за галлон в конце февраля.

Тем не менее, даже на фоне снижения цен большой их разброс по регионам страны сохраняется. Так, в Калифорнии автомобильное топливо стоит в среднем $5,38 за галлон, в то время как в Техасе- $3,49 за галлон.