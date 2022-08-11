Средняя цена бензина в США упала ниже $4 за галлон впервые за многие месяцы, сообщает MarketWatch.
По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя стоимость галлона бензина АИ-92 сейчас составляет $3,99 по сравнению с $3,19 год назад. Последний максимум в $5,02 за галлон был зафиксирован 14 июня.
Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США последний раз фиксировало цены ниже $4 за галлон в конце февраля.
Тем не менее, даже на фоне снижения цен большой их разброс по регионам страны сохраняется. Так, в Калифорнии автомобильное топливо стоит в среднем $5,38 за галлон, в то время как в Техасе- $3,49 за галлон.
Президент Алиев назначил нового главу ИВ Гедабекского района
Очередной азербайджано-российский Форум молодежных инициатив состоится осенью в Нижнем Новгороде
В ОИС осудили обстрел позиций азербайджанской армии и призвали Армению вывести НВФ из Азербайджана
Walt Disney привлекла 14,4 млн подписчиков в стриминговый сервис в III финквартале, лучше прогноза
В Баку произошло извержение грязевого вулкана
Число случаев COVID-19 в мире превысило 587 млн - университет Хопкинса
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
Зангилан застроят малоэтажными и индивидуальными жилыми домами
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
МИД РФ отвергает возможность представления Швейцарией интересов Украины в России
Лукашенко обвинил Литву в лишении Беларусь собственности в порту Клайпеды
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
NEQSOL Holding получил международные награды за NEQSOL Academy и Программы Развития Лидерства
«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов
Определены победители первого хакатона по открытому банкингу в Азербайджане!
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ