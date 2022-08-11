Судно с украинским зерном не смогло выйти из Черноморска из-за плохой погоды

Украинский порт Черноморск в четверг не смог покинуть один сухогруз с зерном - из-за погодных условий, передает "Анадолу" со ссылкой на турецкое Минобороны.
"Из порта Черноморск на Украине из-за плохих погодных условий не смогло выйти очередное судно с зерном", - информирует агентство.
Это уже 13-е судно, которое, как ожидается, должно отправиться с Украины в рамках сделки по вывозу из этой страны сельхозпродукции.
Накануне в ООН сообщили, что Совместный координационный центр (СКЦ), в котором работают представители этой организации, а также Турции, России и Украины, по состоянию на сегодняшний день обеспечил "выход двенадцати судов из украинских портов, перевозящих более 370 тысяч метрических тонн зерна и других продовольственных продуктов". Помимо этого, дали разрешения на прибытие в украинские порты еще четырех судов для вывоза оттуда зерна.
В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного.
Президент Алиев назначил нового главу ИВ Гедабекского района
Очередной азербайджано-российский Форум молодежных инициатив состоится осенью в Нижнем Новгороде
В ОИС осудили обстрел позиций азербайджанской армии и призвали Армению вывести НВФ из Азербайджана
Walt Disney привлекла 14,4 млн подписчиков в стриминговый сервис в III финквартале, лучше прогноза
В Баку произошло извержение грязевого вулкана
Число случаев COVID-19 в мире превысило 587 млн - университет Хопкинса
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
Зангилан застроят малоэтажными и индивидуальными жилыми домами
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
МИД РФ отвергает возможность представления Швейцарией интересов Украины в России
Лукашенко обвинил Литву в лишении Беларусь собственности в порту Клайпеды
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
NEQSOL Holding получил международные награды за NEQSOL Academy и Программы Развития Лидерства
«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов
Определены победители первого хакатона по открытому банкингу в Азербайджане!
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ