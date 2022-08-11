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АПК 11.08.2022 13:47

Судно с украинским зерном не смогло выйти из Черноморска из-за плохой погоды

Украинский порт Черноморск в четверг не смог покинуть один сухогруз с зерном - из-за погодных условий, передает "Анадолу" со ссылкой на турецкое Минобороны.

"Из порта Черноморск на Украине из-за плохих погодных условий не смогло выйти очередное судно с зерном", - информирует агентство.

Это уже 13-е судно, которое, как ожидается, должно отправиться с Украины в рамках сделки по вывозу из этой страны сельхозпродукции.

Накануне в ООН сообщили, что Совместный координационный центр (СКЦ), в котором работают представители этой организации, а также Турции, России и Украины, по состоянию на сегодняшний день обеспечил "выход двенадцати судов из украинских портов, перевозящих более 370 тысяч метрических тонн зерна и других продовольственных продуктов". Помимо этого, дали разрешения на прибытие в украинские порты еще четырех судов для вывоза оттуда зерна.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного.

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