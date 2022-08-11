Канцлер ФРГ заявил, что потолок цен на российскую нефть может быть согласован только на глобальном уровне

Потолок цен на нефть РФ нужно согласовать с большинством международного сообщества, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Этот механизм может функционировать только на глобальном уровне", - сказал Шольц в четверг на пресс-конференции.
По его словам, подобное решение нельзя принять в одностороннем порядке или при участии лишь государств G7, требуются консультации с многими участниками рынка. Канцлер добавил, что переговоры о соглашении по потолку цены на российскую нефть продолжаются.
В марте США запретили импорт нефти из РФ, в начале июня ЕС утвердил шестой пакет санкций, который предусматривал запрет импорт нефти и некоторых нефтепродуктов из России. При этом отказ от нефти займет у ЕС около полугода, а от нефтепродуктов - до восьми месяцев.
Венгрия добилась исключения из эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Уступки были сделаны и Словакии, которая тоже сможет продолжить импорт нефти из России по трубопроводу.
В июне лидеры стран G7 договорились о введении в будущем лимита цен на нефть, импортируемую из РФ. По данным издания Politico, США предлагали добиться лимита цен на российскую нефть, выведя из-под действия санкций в сфере страхования грузоперевозок только те страны, которые согласятся покупать топливо по установленной цене.
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