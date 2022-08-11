ОПЕК в июле увеличила добычу на 162 тыс. б/с к июню, отстает от плана ОПЕК+ на 1,27 млн б/с

Страны ОПЕК в июле увеличили добычу нефти на 162 тыс. баррелей в сутки - до 28,84 млн б/с, говорится в отчете организации. Согласно расчетам "Интерфакса", государства, участвующие в соглашении ОПЕК+, исполнили соглашение на 412%, то есть отстают от плана по добыче на 1,27 млн б/с.

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