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АПК 11.08.2022 16:37

Зерновая торговая конференция состоится в Баку этой осенью

В Баку 4-7 октября 2022 года пройдет XII Международная зерновая торговая конференция "GlobalGrainOutlook", сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Торговое представительство РФ в Азербайджане.

"Выбор Азербайджана в качестве места проведения конференции связан с его уникальным географическим положением, которое позволяет рассматривать республику как связующее звено между зерновыми рынками Причерноморья, Азии и Ближнего Востока, а также формированием позитивного имиджа Азербайджана и его позиционирования как "Зерновых ворот" между исламским миром и странами Причерноморского региона", - отмечается в информации.

Участники конференции проведут обмен мнениями по средне - и долгосрочным тенденциям развития зернового производства, путям содействия инвестициям, включая коллективные (несколькими заинтересованными странами в зерновое производство и инфраструктуру зернового рынка), и механизмам финансирования производства и торговли зерном.

В рамках конференции пройдут обсуждения о подходах к определению "справедливой" цены на зерно на основе баланса интересов производителей и потребителей, а также мер по обеспечению доступности продуктов переработки зерна для всех групп населения различных стран.

"Важным и актуальным вопросом является новое качество зерновой логистики, создание новых транспортных коридоров, в том числе использование для поставок зерна "Шелкового пути", создание зернового коридора Север-Юг с выходом на Персидский залив", - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНПРОМТОРГ, ЗЕРНО, КОНФЕРЕНЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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