В Азербайджане зафиксировано 488 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 488 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 803,645 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 534 случаях заражения.
За минувшие сутки не было зафиксировано новых случаев летального исхода от новой коронавирусной инфекции. (накануне - 6). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 3 192 человек.
От COVID-19 вылечились 790,685 тыс. (+492 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 192 человек.
За сутки медики провели 4 076 тестов на коронавирус против 4 587 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 84,848 тыс. тестов на COVID-19.
Э.Шафиев
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