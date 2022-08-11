ВС Азербайджана сооружают новые позиции на горе Буздух и других господствующих высотах

ВС Азербайджана проводят инженерные работы на горной вершине Буздух и ряде других важных господствующих высотах, взятых под контроль азербайджанской армией в результате проведенных на территории уточнений.

"На освобожденных территориях и господствующих высотах продолжаются работы по сооружению новых позиций на выгодных рубежах и прокладке путей обеспечения", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

Гора Буздах и ряд других господствующих высот перешли под контроль ВС Азербайджана на прошлой неделе в результате операции "Возмездие", осуществленной против незаконных армянских вооруженных формирований в зоне временной дислокации российского миротворческого контингента на территории Азербайджана.

Э.Шафиев