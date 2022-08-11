Азербайджан в июле выполнил сделку ОПЕК+ на 128,4% - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в июле 2022 года составила 549,9 тыс. б/с против показателя июня на уровне 523,5 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.
"В июле 2022 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 659 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 549,9 тыс. баррелей, конденсат - 109,1 тыс. баррелей", - отмечает ведомство.
В июле квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 706 тыс. б/с.
Таким образом, Азербайджан в июле сделку ОПЕК+ выполнил на 128,4%
Как сообщалось, министры стран ОПЕК+ на 29-ом заседании 2 июня 2022 года проголосовали за увеличение квоты на добычу нефти в июле-августе 2022 года на 648 тыс. б/с (всеми участниками сделки - ИФ). В соответствии с этим решением, квота Азербайджана на добычу нефти в июле 2022 года увеличилась на 10 тыс. б/с, до 706 тыс. б/с.
Н.Аббасова
В Ходжавендском районе Азербайджана найдены обломки армянского вертолета “МИ-8” - Минобороны
ВС Азербайджана сооружают новые позиции на горе Буздух и других господствующих высотах
Президент Алиев назначил нового главу ИВ Гедабекского района
В Азербайджане зафиксировано 488 новых случаев заражения COVID-19
Близ Норильска пропал вертолет
Южная Корея задержала подозреваемых в махинациях с криптовалютой на $3,4 млрд
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
Зангилан застроят малоэтажными и индивидуальными жилыми домами
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
На китайском острове Хайнань отмечается рекордный рост заболеваемости COVID-19
В Дели вновь нужно обязательно носить маски из-за роста случаев заболеваний COVID-19
Пожарные борются с крупным лесным пожаром на юго-западе Франции
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
NEQSOL Holding получил международные награды за NEQSOL Academy и Программы Развития Лидерства
«Nar» поддерживает лагерь «YAŞAT», организованный для детей шехидов
Определены победители первого хакатона по открытому банкингу в Азербайджане!
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ