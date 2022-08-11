Азербайджан в июле выполнил сделку ОПЕК+ на 128,4% - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в июле 2022 года составила 549,9 тыс. б/с против показателя июня на уровне 523,5 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

"В июле 2022 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 659 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 549,9 тыс. баррелей, конденсат - 109,1 тыс. баррелей", - отмечает ведомство.

В июле квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 706 тыс. б/с.

Таким образом, Азербайджан в июле сделку ОПЕК+ выполнил на 128,4%

Как сообщалось, министры стран ОПЕК+ на 29-ом заседании 2 июня 2022 года проголосовали за увеличение квоты на добычу нефти в июле-августе 2022 года на 648 тыс. б/с (всеми участниками сделки - ИФ). В соответствии с этим решением, квота Азербайджана на добычу нефти в июле 2022 года увеличилась на 10 тыс. б/с, до 706 тыс. б/с.

Н.Аббасова