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Карабах 11.08.2022 18:46

В Ходжавендском районе Азербайджана найдены обломки армянского вертолета “МИ-8” - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об обнаружении в селе Туг Ходжавендского района обломков вертолета “МИ-8”, принадлежащего армянским ВС и сбитого азербайджанскими военными в октябре 2020 года.

“Было установлено, что эти обломки принадлежат вертолету "МИ-8" Вооруженных сил Армении, который был сбит вместе с экипажем подразделениями ВВС Азербайджана в направлении села Туг Ходжавендского района 18 октября 2020 года во время Второй Карабахской войны”,- отмечается в информации.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ВЕРТОЛЕТ, ОБЛОМКИ


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