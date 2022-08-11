В Ходжавендском районе Азербайджана найдены обломки армянского вертолета “МИ-8” - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об обнаружении в селе Туг Ходжавендского района обломков вертолета “МИ-8”, принадлежащего армянским ВС и сбитого азербайджанскими военными в октябре 2020 года.
“Было установлено, что эти обломки принадлежат вертолету "МИ-8" Вооруженных сил Армении, который был сбит вместе с экипажем подразделениями ВВС Азербайджана в направлении села Туг Ходжавендского района 18 октября 2020 года во время Второй Карабахской войны”,- отмечается в информации.
Х.Насирзаде
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