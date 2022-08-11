Цены на нефть умеренно растут, Brent у $98 за баррель

Нефтяные котировки умеренно повышаются в ходе торгов в четверг вечером.
Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 подорожали на $0,53 (0,54%) - до $97,93 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,48 (0,52%) - до $92,41 за баррель.
Международное энергетическое агентство повысило на 380 тыс. б/с, до 99,7 млн б/с, прогноз спроса на нефть в 2022 году, следует из ежемесячного отчета организации. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 2,1 млн б/с относительно прошлого года.
Также агентство повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году до 101,8 млн б/с, при этом оценка роста потребления сохранилась на уровне 2,1 млн б/с.
Между тем ОПЕК в собственном ежемесячном отчете понизила прогноз роста спроса на нефть в текущем году на 0,3 млн баррелей в сутки - до 3,1 млн б/с из-за некоторых региональных изменений. Таким образом в 2022 году, по оценке организации, потребление нефти составит 100,03 млн б/с, а не 100,3 млн б/с, как ожидалось ранее. ОПЕК по-прежнему считает, что этот прогноз предполагает "здоровый" спрос на энергоресурс, отмечается в сообщении.
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