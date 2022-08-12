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Дальнее зарубежье 12.08.2022 15:04

ЕС направляет для тушения пожаров во Франции четыре самолета

Еврокомиссия (ЕК) сообщила в четверг, что направляет во Францию в ответ на ее просьбу четыре базирующихся в Греции и Швеции самолета пожаротушения из спасательного компонента механизма гражданской защиты ЕС - rescEU.

"Этот сезон пожаров на нашем континенте особенно жесткий. Когда катастрофа приводит к тяжелому испытанию для национальных возможностей реагирования, пострадавшие страны могут активировать механизм гражданской защиты ЕС с целью воспользоваться европейской помощью", - заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич, чьи слова приводит Еврокомиссия в коммюнике.

Он также выразил благодарность структурам гражданской защиты Австрии, Германии, Греции, Польши, Румынии и Швеции, которые быстро отреагировали с оказанием помощи Франции, страдающей от лесных пожаров. Австрия, Германия, Польша и Румыния, добавил Ленарчич, направили во Францию свои команды пожарных.

Центр координации реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС поддерживает тесный контакт с французскими властями. Кроме того, спутник программы ЕС по наблюдению за Землей Copernicus активировали по просьбе Франции для сбора необходимых данных для пожарных.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в четверг об ожидании помощи со стороны стран ЕС в тушении пожаров, возникающих в условиях аномальной жары и засухи.

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